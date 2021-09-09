Москва, 9 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Новая система выявления ДНК вируса Джона Каннингема, вызывающего редкую инфекцию головного мозга, разработана в Центральном НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщает 9 сентября пресс-служба ведомства.

Admobninsk.ru В лаборатории

В Роспотребнадзоре отметили, что новая система создана «на стыке биотехнологий и генной инженерии». Благодаря ей медики смогут своевременно выявлять редкое и опасное заболевание — прогрессирующую мультифокальную лейкоэнцефалопатию.

Доля населения, у которой можно обнаружить вирус Джона Каннингема, доходит до 90%. Этот микроорганизм обитает в тканях почек, костном мозге и других органах и представляет смертельную опасность для людей с угнетенной иммунной системой.

Как правило, вирус выявляют уже на стадии активного размножения, когда он провоцирует болезнь. В основе новой системы лежит применение направляющих РНК, это делает её ультрачувствительной.

«Новая система реагирует на минимальную концентрацию вируса и позволяет in vitro выявлять единичные копии его ДНК в любом биообразце», — говорится в сообщении.

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