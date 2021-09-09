Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Мировое сообщество должно быть единым в преодолении возможного гуманитарного кризиса в Афганистане. Об этом на министерской встрече по ситуации в регионе заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

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«Госсекретарь Блинкен призвал к единству в деле смягчения потенциального гуманитарного кризиса и в привлечении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к ответственности по борьбе с терроризмом, обеспечению безопасного прохода для иностранных граждан и афганцев, которые хотят уехать, и формированию инклюзивного правительства, уважающего основные права», — сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон продолжит «использовать экономические, дипломатические и политические инструменты для поддержки прав афганского народа, особенно женщин и девочек, и для обеспечения того, чтобы Афганистан не стал безопасным убежищем для терроризма».

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Как сообщало ИА REGNUM, министерская встреча по Афганистану состоялась 8 сентября. Участие в мероприятии приняли министр иностранных дел Германии Хайко Маас, а также представители Австралии, Бахрейна, Индии, Италии, Канады, Франции, Японии, Кувейта, Норвегии, Пакистана, Катара, Республики Корея, Саудовской Аравии, Испании, Таджикистана, Турции, Туркмении, ОАЭ, Великобритании, Узбекистана, Евросоюза, НАТО и ООН.

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