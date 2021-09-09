Кишинёв, , 10:03 — REGNUM Бывший президент Молдавии, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин не собирается уходить из политики. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой партии.

Владимир Воронин Juergen Lehle

«В последнее время общественность озабочена заявлением третьего президента РМ, председателя Партии коммунистов РМ Владимира Воронина об его уходе из политики… Официально заявляем, что люди неправильно истолковали слова Владимира Воронина», — говорится в заявлении.

В пресс-службе сообщили, что Воронин говорил только о том, что на предстоящих выборах председателя партии не будет выдвигать свою кандидатуру. При этом он продолжит работать в качестве депутата парламента Молдавии.

Напомним, Воронин сообщил об уходе с поста председателя партии 2 сентября. 7 сентября другой бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь заявил, что он поддерживает идею объединения с Партией коммунистов.

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