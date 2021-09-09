Сеул, 9 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён вместе с вице-премьером, министром иностранных дел Камбоджи Прак Сокхоном, находящимся с визитом в Сеуле, приняли участие в ежегодной конференции по вопросам сотрудничества между Южной Кореей и пятью странами бассейна реки Меконг (Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Таиланд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, мероприятие состоялось 8 сентября в формате видеоконференции.

Участники встречи подвели итоги десятилетнего сотрудничества, обсудили будущие направления развития сотрудничества и ситуацию в регионе и в мире.

Чон Ый Ён обратился к представителям стран бассейна Меконга поддержать усилия Сеула в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.

Он также отметил необходимость соблюдения международных норм, включая Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), для обеспечения свободы судоходства в Южно-Китайском море.