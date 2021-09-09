Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Крупное металлургическое и машиностроительное предприятие Петербурга — АО «Обуховский завод» — выставило на продажу за 300 млн рублей комплекс своих зданий на Выборгской стороне города, среди которых есть выявленный объект культурного наследия. Об этом сообщается на сайте торговой площадки «Газпромбанка».

QuinceMedia Аукцион

Согласно описанию лота, завод выставил на аукцион имущественный комплекс на улице Бобруйская, 7, в Финляндском округе города. В него входит земельный участок площадью 499 кв. м без ограничения прав и обременения. А также одноэтажное нежилое здание склада, корпус №12, площадью 112,5 кв. м и два нежилых помещения площадью 9994.8 кв. м и 1859.8 кв м.

Как уточняет продавец в документации к конкурсу, часть лота — производственное помещение, является частью здания «Манеж с конюшнями», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс казарм Михайловского артиллерийского училища».

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 28 сентября. Стоимость лота оценили в 300 млн рублей.