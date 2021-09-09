Зея, Амурская область, 9 сентября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Дома, дворы и приусадебные участки в переулке Кошелева города Зея Амурской области затоплены. В соцсетях распространяются видео, на которых горожане показывают свои затопленные дома и жалуются, что не получают никакой помощи. Ролик, на котором видно, что в доме и вокруг стоит вода, опубликовал 9 сентября телеграм-канал Amur Mash.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю Паводок

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«У нас в Зее ЧС не объявляют, я думаю для того, чтобы никак нам не помогать. У нас в Зее говорят, что идёт плановый сброс воды. Кругом по району объявлено ЧС, там людям выплачивают за имущество, за огороды. А от нас отрекаются. Вот как хотите, так и кувыркайтесь. Как сидите в воде второй месяц, так и сидите», — комментирует женщина кадры на видео.

Телеграм-канал Amur Mash поясняет, что переулок Кошелева в Зее был затоплен месяц назад — и участки, и дороги, и подполы. Жители винят во всём сбросы с Зейской ГЭС, а администрация города видит причиной затопления подъём грунтовых вод. Власти решили не обращать внимание на проблему, уверены жители Зеи.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Амурской области из-за паводка эвакуировали 661 человека. Сейчас вода уже сходит и по официальной информации в регионе уже почти не осталось подтопленных домов.