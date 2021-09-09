Гай, Оренбургская область, 9 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту поставок в рамках госконтракта в больницу Гая спреда вместо сливочного масла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региону.

Agro2b.ru Сливочное масло

Факт мошенничества выявлен в ходе прокурорской проверки. Отобранные специалистом Россельхознадзора пробы показали, что молочная продукция сфальсифицирована.

По версии следствия, неизвестные лица изготовили товар с использованием растительных жиров, не отражая данный факт на упаковке, и под видом «Масло сливочное Крестьянское 72,5%» на сумму около 52,5 тыс. рублей передали путем обмана поставщику по госдоговору.