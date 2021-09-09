Москва, 9 сентября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Москве на Тверском бульваре с 10 по 19 сентября состоится акция «В добрые руки» в поддержку животных, проживающих в приютах, сообщается на портале мэра столицы.

(сс) Nhandler В приюте для собак

Москвичи смогут познакомиться с собаками и кошками, которые ищут любящих хозяев. Для тех, кто собирается взять собаку или кошку, предусмотрена специальная зона, где они могут погулять с выбранным питомцем приюта.

В рамках акции пройдут уроки и лекции по уходу за животными, консультации зоопсихологов, занятия с кинологом. Также на бульваре будет работать мини-ветклиника на колесах. Специалисты будут консультировать по содержанию животных и проводить осмотр питомцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время согласовывается распоряжение правительства Москвы о выделении 19 участков для строительства приютов для животных.

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