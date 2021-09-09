Москва, 9 сентября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2021 года в РФ было продано в лизинг 124,1 тыс. единиц автотранспорта. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

Таким образом, число лизинговых сделок за первые шесть месяцев в России превысило их количество за аналогичный период прошлого года на 46%. При этом рост лизинговых сделок был зафиксирован во всех сегментах автотранспорта.

Так, число проданных легковых машин в лизинг составило 72 тыс. штук — на 49% больше, чем годом ранее. При этом на данный сегмент в отчетный период пришлось 58% от общего объема лизинговых сделок.

Рост лизинговых сделок в сегменте легких коммерческих машин составил 22% (16,4 тыс. ши.). Что же касается грузовиков, то по ним объём лизинга вырос на 54%, до 32,3 тыс. единиц.

Напомним, во втором квартале 2021 года реализация электромобилей с пробегом на российском авторынке выросла на 55% по сравнению с первым кварталом 2021 года и на 223% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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