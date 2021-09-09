Черкесск, 9 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии проведена ревизия земель, в результате которой установлено свыше 100 участков, не используемых для ведения какой-либо деятельности или строительства. Они будут выставлены на публичное рассмотрение жителей республики для того, чтобы граждане могли выбрать любой из них в целях строительства жилья. Об этом рассказала и. о. руководителя регионального управления Росреестра Аминат Батчаева.

Provincial.md Земля

«В Карачаево-Черкесии выявлено 116 земельных участков, из них 58 участков уже вошли в публичную кадастровую карту. Любой житель республики может рассмотреть возможность строительства индивидуального или многоквартирного жилья», — цитирует представителя ведомства РИА «Карачаево-Черкесия».

По словам Батчаевой, работа по выявлению неиспользуемой земли была проведена в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Выявленные территории будут включены в новый сервис «Земля для стройки», который создает Росреестр. На нем можно будет найти земельные участки под строительство жилья.