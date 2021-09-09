Красноярск, , 09:49 — REGNUM Прямая линия с губернатором Красноярского края Александром Уссом состоится 9 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, на сегодняшний день по всем каналам связи Уссу поступило более 1,6 тысячи вопросов от жителей городов и районов края. В том числе вопросы задавали жители отдалённых и труднодоступных территорий.

Александр Усс, губернатор Красноярского края © Пресс-служба губернатора Красноярского края

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Прямая линия начнётся в 17:00 по местному времени в прямом эфире местных телеканалов. Также трансляцию можно будет смотреть в соцсетях.

Напомним, сбор вопросов для эфира стартовал 23 августа. Вопросы продолжают поступать. Одна из популярных тем — возможное снятие коронавирусных ограничений и вопросы вакцинации. Также жителей края интересуют темы наличия связи и интернета, сферы ЖКХ, организации учебного процесса и другие.

Как уточнили краевые власти, вопросы, на которые Усс не ответит, передадут профильным министерствам и ведомствам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов регионов проводить свои прямые линии.

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