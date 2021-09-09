Москва, 9 сентября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Госдуме считают, что происходящее снижение цен на бензин — минимальное, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка бензобака

«В богатой ресурсами нефтедобывающей стране бензин для её граждан может быть и бесплатным. Снижение цены на жалкие копейки — это позор!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Росстата, за неделю с 30 августа по 6 сентября средние розничные цены на топливо в России снизились впервые за год, в среднем бензин подешевел на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на семь копеек, до 50,62 рубля за литр.

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