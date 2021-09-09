Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент со взрывом газа в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Бастрыкин дал поручение руководителю свердловского управления СКР Михаилу Богинскому доложить ему «об обстоятельствах травмирования жителя многоквартирного дома в Екатеринбурге в результате хлопка газовоздушной смеси». Следователи проводят проверку и выясняют все детали происшествия.

Несчастный случай произошёл на Уралмаше, в доме на Индустрии 57/2. Пострадал владелец квартиры, где произошёл инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, газовики и сотрудники госпожнадзора проведут профилактический рейд после происшествия.