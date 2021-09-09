Старый Оскол, Белгородская область, 9 сентября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. По ходатайству следствия суд заключил под стражу 36-летнего жителя Белгородской области, подозреваемого в убийстве мужчины на парковке в микрорайоне Рождественский Старого Оскола, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Подозреваемый допрошен, ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Мужчина признал вину частично. Следователи изъяли записи камер видеонаблюдения.

Дома у обвиняемого обнаружено ещё одно ружьё и боеприпасы, а также разрешительные документы, из автомобиля мужчины изъят травматический пистолет. Следствие установит обстоятельства приобретения и получения разрешения на оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии СК в ночь на 7 сентября между обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и случайными прохожими из-за громких разговоров возник словесный конфликт. Мужчина достал из машины ружьё, выстрелил в оппонентов. В результате один человек погиб на месте, второй с ранением плеча госпитализирован.