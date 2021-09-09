Москва, 9 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день существуют три элемента, способствующие переходу на «зелёную» экономику. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Дарья Драй ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«Мне кажется, необходимо сфокусироваться на трех элементах, которые будут способствовать «зеленому» переходу. Первое — это налоговое стимулирование», — сказал Дворкович.

По его словам, в рамках регионов это мог бы быть налог на прибыль, но можно также задуматься и об НДПИ: «Если сейчас НДПИ для металлургии будет повышаться, почему бы не сделать одновременно вычет при внедрении «зеленых» технологий».

Вторым путём Дворкович назвал разделение риска первого внедрения новых технологий со стороны государства — по крайней мере частичное, поскольку крупные промышленные компании нередко не берут на себя «полный риск от имплементации чего-то неизвестного, еще не изученного, и чаще всего предпочитают зарубежные проверенные технологии».

Третьим путём, по его мнению, является финансовый рынок и банковское финансирование: «За рубежом уже есть значительный финансовый пул институтов, которые готовы направлять средства на внедрение энергоэффективных технологий. В России пока нет такого предложения дешевых денег, чтобы попробовать».

Дворкович связал это с недостаточной ликвидностью финансовой системы страны.