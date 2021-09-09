Пермь, 9 сентября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Бывший исполнительный директор завода имени Дзержинского в Перми и экс-депутат краевого Заксобрания Егор Заворохин не добился своего перевода в колонию-поселение. Мотовилихинский райсуд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство, пишут СМИ.

Колония

По данным Накануне.Ru, ранее он уже пытался перевестись из колонии общего режима. Но пока его попытки не увенчались успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, Заворохина осудили в 2019 году к семи годам колонии. Он был признан виновным в двух хищениях общей суммой 143,8 млн рублей.