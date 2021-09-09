Чита, 9 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 9 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 439, причём 162 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Вместе с тем 57 455 пациентов (+195 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1331 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 98 находятся в тяжёлом состоянии (-2 за сутки), 25 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за сутки).

Читайте также: В Забайкалье скончались ещё два пациента с COVID-19