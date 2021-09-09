Москва, 9 сентября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. За прошедший год в курортных городах на юге России зафиксирован рекордный рост стоимости жилья, цены, по данным риелторов, возросли в этот период более чем в два раза.

Government-nnov.ru Строительство жилья

Как указала партнер компании «Метриум» Надежда Коркки, слова которой приводит РИА Новости, не учитывая Москву, наибольший рост цен на жилье был отмечен на первичном рынке в августе (от года к году) в Туапсе (132 тыс. рублей за кв. м, рост с августа минувшего года на 120%), Новороссийск (135 тыс. рублей, +118%), Краснодар (110 тыс. рублей, +115%), Сочи (271 тыс. рублей, +113%), Геленджик (185 тыс. рублей, +105%), Анапа (135 тыс. рублей, +93%) и Кисловодск (95 тыс. рублей, +73%).

Также эксперт уточнила, что большая часть из названных городов находится в локациях, которые привлекательны в туристической сфере и потому приобретающие жилье люди надеются выгодно сдавать его в аренду.

При этом глава аналитического центра «Циан» Алексей Попов отметил парадоксальную тенденцию, при которой в целом доходность вложений в недвижимость уменьшается, несмотря на то, что цены на жилье, как в курортных регионах, так и в городах с ограничениями по выводу нового предложения, растут. Как указал эксперт, на протяжении последних 15 месяцев цены на жилье в стране увеличиваются, а ставки по его аренде находятся стагнируют.

«Цены на первичном рынке выросли в среднем на 35%, «вторичка» подорожала на 20%, а ставки аренды в среднем по крупным городам выросли 4%, при этом есть и локации, где они снизились», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа стало известно, что в России впервые за нынешний год зафиксировано существенное снижение цен на жилье.