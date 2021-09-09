Варшава, 9 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. 8 сентября в Варшаве на здании, где располагается Польское радио, повесили мемориальную доску в память о погибших во время Второй Мировой войны сотрудниках радио. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Польское радио установлением этой доски отдает дань памяти своим сотрудникам, которые в сентябре 1939 года были мобилизованы в ряды польской армии для защиты от вторжения войск Третьего рейха Германии», — сообщила во время церемонии открытия доски глава Польского радио Агнешка Каминьская.

По её словам, сотрудники радио тогда воевали не только с оружием в руках, но и в информационной сфере.

«В течение месяца очень тяжелых боев во время обороны Варшавы Польское радио выходило в эфир, сообщало об опасностях, помогало выжить жителям Варшавы. Нам сегодня сложно себе представить, что переживали работники Польского радио, борясь за каждый день, каждую минуту, каждую секунду трансляции», — сказал Каминьская.

На памятной доске помещены несколько десятков фамилий работников Польского радио, принимавших участие во Второй Мировой войне. По словам, главы радио, этот список можно будет дополнить по мере открытия новых фактов и фамилий.