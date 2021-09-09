Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Нескольких групп сотрудников правоохранительных органов Украины пройдут курс базовой подготовки по переговорам в кризисных ситуациях. Организовать занятия для сотрудников правопорядка намерен Госдепартамент США.

Эмблема Госдепа США Circa.com

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Как следует из запроса ведомства на предоставление услуг по размещению участников тренинга, на который ссылает RT, украинских правоохранителей обучат основам переговорного процесса и работе с заложниками.

Планируется, что тренинги будут проходить на территории детско-юношеской спортивной школы «Пуща-Водица» на окраине Киева и других объектах в близлежащих лесу или парках с 28 сентября по 24 ноября 2021 года. В ходе обучения на уличных объектах будут отрабатываться различные сценарии освобождения заложников и управления толпой с применением специальных средств, таких как громкоговорители и муляжи оружия.

«Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности помогает правительству Украины в повышении эффективности работы правоохранительных органов», — отмечается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года Госдеп США запланировал приобрести спортивный инвентарь для сотрудников украинской полиции. В список необходимых спортивных принадлежностей вошли более 180 наименований: тренажёры для различных групп мышц, велотренажёры, гимнастические мячи, защита голеностопа и паха и многое другое. Согласно тендеру, всё оборудование должно быть новым, в фабричной упаковке.