Москва, 9 сентября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В мире вряд ли появится лекарство, способное полностью излечить от COVID-19, и, скорее всего, появится комбинация разных препаратов и методов профилактики и лечения болезни. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Дарья Драй ИА REGNUM Аркадий Дворкович

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«Во всем мире разработки какие-то есть. Но не уверен, что будет создано лекарство, которое полностью излечивает от коронавируса. Все-таки это больше связано с иммунной системой каждого человека, тут скорее может быть набор разных лекарств и разных методов профилактики, лечения и восстановления, чем волшебный препарат, который все вылечит», — сказал Дворкович.

Он напомнил о скорости изменения штаммов коронавируса и связанного с ними процесса разработки подобных лекарств, и подчеркнул, что в этой связи «ждать чудес» не нужно.

Он добавил, что цикл разработки такого типа лекарств, с учетом быстро меняющихся штаммов самого вируса, достаточно длинный, и «ждать чудес» в самом ближайшем времени не стоит.