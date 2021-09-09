Москва, 9 сентября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Новые террористические вызовы появились в мире с 2001 года, когда в Нью-Йорке произошли теракты «9/11». Об этом заявил 9 сентября замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

Robert J. Fisch Теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года

Так, для подготовки и осуществления кровавых акций террористы используют беспилотники, активнее вербуют заключённых в тюрьмах, пропагандируют радикальные идеи с помощью современных информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, возникли принципиально новые источники финансирования терроризма.

«Появились новые вызовы, которые страны не могут игнорировать», — сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия — один из важнейших участников многоаспектного сотрудничества по борьбе с терроризмом, которое идёт по всем упомянутым направлениям. Такая работа ведётся как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках.

Напомним, 11 сентября 2001 года два здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке полностью разрушились после того, как их протаранили два угнанных террористами пассажирских самолёта. Ещё один самолёт был направлен на здание Пентагона, а четвёртый лайнер упал в штате Пенсильвания у города Питтсбург. Погибли, по официальным данным, более 3 тыс. человек.

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