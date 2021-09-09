Ставрополь, 9 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, ранен ребенок. Десятилетнюю девочку госпитализировали с травмами в больницу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, разыскивают водителя одной из машин, который скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ГИБДД по Костромской области Авария

По данным полиции, ДТП случилось в Александровском округе 8 сентября около 20:10 на 108-м километре автодороги Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды.

«Автомобиль Деу Нексия, двигаясь со стороны Минеральных Вод в направлении села Александровского, не выдержал безопасную дистанцию и допустил попутное столкновение с движущимся впереди грузовиком, предположительно КамАЗом»,— говорится в сообщении ГИБДД. На месте аварии скончались 68-летний водитель и его жена, внучка попала в больницу, а водитель грузовика с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают его.