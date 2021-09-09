Биробиджан, 9 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Очень порядочным, ответственным и в то же время на редкость скромным человеком назвал погибшего 8 сентября главу МЧС России Евгения Зиничева первый замглавы Комитета по международным делам Совфеда РФ, сенатор от Еврейской автономии Владимир Джабаров. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, сообщает телеграм-канал Новости ЕАО.

Https://vk.com/chibis.andrey Евгений Зиничев

«Я был знаком с Евгением Николаевичем, когда он был заместителем директора ФСБ России. До этого он был непродолжительное время губернатором Калининградской области, потом перешёл на работу в ФСБ. За то время, когда он работал министром по делам чрезвычайных ситуаций, он существенно улучшил работу ведомства… Человеку всего 55 лет, полон сил, ну и погиб как настоящий офицер, спасая жизнь человека. Светлая ему память», — сказал Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что любое дело, которое ему поручалось, Евгений Зиничев выполнял с душой и пользовался уважением подчиненных. Сенатор также обратил внимание на то, что глава МЧС России неукоснительно соблюдал все поручения главы государства, касающиеся организации помощи людям.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС Евгений Зиничев 8 сентября упал с обрыва, спасая жизнь оператору Александру Мельникову. Он погиб в возрасте 55 лет.