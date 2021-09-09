Уфа, , 09:39 — REGNUM Процедуру назначения заместителей премьер-министра Башкирии планируют изменить в республике. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Госсобрание Башкирии Gsbr.ru

Сообщается, что депутаты госсобрания региона в ближайшее время намерены рассмотреть во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан».

«После принятия законопроекта в первом чтении депутатами государственного собрания были внесены две поправки. Первой поправкой предлагается отнести к ведению государственного собрания согласование назначения на должности заместителей премьер-министра правительства республики Башкортостан. Вторая поправка предусматривает, что глава республики Башкортостан назначает вице-премьеров по представлению премьер-министра правительства с согласия государственного собрания», — приводит пресс-служба слова председателя парламента Константина Толкачева.

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, депутаты согласуют назначение главой Башкирии премьер-министра правительства региона.

Сообщается, что внесенные поправки будут направлены на усиление роли государственного собрания региона при принятии кадровых решений в сфере госуправления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии подписал указ о совершенствовании работы государственных органов республики.