Вашингтон, 9 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлен на продажу рестомод (смесь реставрации и модификации) рок-музыканта, гитариста группы Van Halen Эдди ван Халена. Об этом сообщается на сайте компании.

Bring a Trailer Рестмод музыканта Эдди ван Халена

Автомобиль создан на основе спортивного купе Chevrolet Nova образца 1970 года.

Кузов модели имеет карбоновые элементы. Машина укомплектована новыми бамперами и стильными колёсными дисками KWC на 18 и 19 дюймов. В ходе модернизации заводская подвеска машины была заменена на пневматическую со стабилизаторами поперечной устойчивости. Тормозная система имеет механизмы Wilwood.

В движение рестомод приводит восьмицилиндровый двигатель серии LSX объёмом 7,4 л максимальной производительностью 650 л. с. Силовой агрегат получил модернизированный впрыск топлива. Крутящий момент от мотора на колёса передаётся через шестискоростную «механику» Tremec.

На данный момент ставка на Nova составляет 60 тыс. долларов (около 4,4 млн рублей).

Ранее компания Worldwide Auctioneers выставила на продажу в США роскошный жилой прицеп-вагон Ford C750 Camelot Cruiser 1974 года выпуска. Вес автомобиля составляет более 18 тонн.

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