Саратов, 9 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 241 нового носителя коронавируса, днем ранее выявили 243 случая заражения. По информации регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, все заболевшие с установленным источником заражения.

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Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 91 пациента, с признаками ОРВИ — 147 человек, у троих — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 9 сентября подтвержден 82 991 случай заражения. Выздоровели с начала наблюдения 76 615 человек, за сутки — 195 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 109 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 59 человек, 26 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области остается высоким уровень госпитализации жителей, большинство из которых не вакцинированы.

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