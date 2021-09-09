Токио, 9 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Sony продала в Японии более 1 млн консолей PlayStation 5. Об этом 9 сентября сообщает игровой журнал Famitsu.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

По состоянию на 5 сентября 2021 года в стране было реализовано более 1 млн и 12,6 тыс. устройств. Версия консоли PlayStation 5 Standard Edition разошлась в количестве 847,4 тыс. экземпляров, цифровых версий PS5 было реализовано около 165,2 тыс. Отмечается, что Sony удалось продать в Японии 1 млн PS5 за 43 недели, тогда как PS4 удалось достичь таких показателей только через год после старта продаж.

Напомним, новая консоль Sony поступила в Японии в продажу 12 ноября 2020 года. Самой продаваемой игрой платформы сейчас является Resident Evil Village.