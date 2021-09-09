Москва, 9 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Москве в социальных учреждениях — школах, детсадах и поликлиниках — досрочно начали включать отопление. Тепло в здания подают только по заявке, сообщается на портале мэра столицы.

Mil.ru Подготовка к отопительному сезону

Уже поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления. Процедура включения отопления в столице занимает несколько дней. Технологический срок составляет пять суток.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, решение о дате начала отопительного сезона по всей Москве будет зависеть от погоды. Все мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2021−2022 гг. завершены в срок — к 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, независимо от метеоусловий в Москве будет обеспечено бесперебойное снабжение отоплением и горячей водой.

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