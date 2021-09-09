Новосибирск, 9 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Новосибирцы жалуются на звонки от граждан, которые представляются сотрудниками СКР и предлагают оформить кредитные обязательства, а также перечислить деньги на указанные ими номера. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Телефонное мошенничество

«При этом при поступлении указанных звонков определяется номер телефона приёмной руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области», — уточняет ведомство. — Не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно — с подменой телефонного номера. Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков».

В СКР подчёркивают, что сотрудники ведомства, а также иных организаций не вправе требовать по телефону открытия счетов и перевода туда денежных средств — это противозаконно и противоречит действующему законодательству Российской Федерации.