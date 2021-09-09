Москва, 9 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. С 10 по 19 сентября в столице пройдет акция «В добрые руки», в рамках которой можно будет взять себе кошек и собак, которые содержатся в приютах и ждут хозяев. Об этом 9 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По мнению городских властей, мероприятие объединит тех, у кого уже есть питомец и кто только планирует его завести, горожан и волонтеров, неравнодушных к проблеме бездомных животных. Для тех, кто собирается взять собаку или кошку, предусмотрена специальная зона, где гости смогут пообщаться или погулять с подопечными приютов. Сделать это можно в любой день с 11:00 до 19:00.

«К акции присоединились такие фонды помощи животным, как «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки» и другие. Специалисты и волонтеры проведут для посетителей лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних любимцев и уходу за ними», — сказала Сергунина.