Барнаул, 9 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Обстановка с распространением коронавируса среди школьников обострилась в Алтайском крае. По данным с пресс-конференции замминистра образования и науки региона Ларисы Терновой, на карантин вынуждены были уйти 27 классов в 19 школах края.

Government.ru Школьники

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 9 сентября, на 9 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 в Алтайском крае уже достигло значения 4926 человек, причём третий день подряд регион ставит рекорды по смертности от коронавируса. В сводку добавили ещё 25 погибших.

С начала нового учебного года коронавирус выявлен у 181 ребёнка (+25 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 25 пациентов с коронавирусом