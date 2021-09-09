Лысьва, Пермский край, 9 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В селе Кын Лысьвенского района Пермского края пожар унес жизни трех человек. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по региону.

Пожар в доме

Тела двух мужчин и одной женщины обнаружены 9 сентября по время тушения пожара. Предварительно установлено, что пожар в трехквартирном одноэтажном деревянном доме произошел ночью.

В село выехали следователи-криминалисты следственного управления и эксперт пожаротехник для проведения дополнительного осмотра места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, сбора и изъятия объектов и следов, для дальнейшего исследования и назначения судебных экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.