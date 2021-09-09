Москва, , 09:27 — REGNUM Поручение президента России Владимира Путина о проведении в регионах РФ «прямых линий» с их жителями на сегодняшний день выполнил 31 из 85 российских губернаторов. Об этом 9 сентября сообщают «Ведомости».

Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

"За два месяца 31 из 85 российских губернаторов успел провести прямые линии с жителями своих регионов, которые транслировались по телевидению», — говорится в материале издания.

При этом 30 июня глава Российского государства заявил, что главам регионов РФ никто не мешает напрямую общаться с простыми гражданами, а 6 июля это было оформлено в виде поручений президента страны и администрация последнего должна была по возможности оказывать помощь в организации названных мероприятий.

Также уточняется, что в июле «прямые» линии с жителями регионов провели девять губернаторов, в августе — еще 19, и у трех глав регионов такие мероприятия намечены на период с 8 по 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Европейский союз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма.