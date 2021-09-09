Варшава, 9 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Работа над космической программой Польши вошла в свою завершающую стадию — стартовал последний этап перед её принятием. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил глава Польского космического агентства Гжегож Врохна.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам Врохны, в настоящее время министерство труда, развития и технологий Польши работает над организацией завершающего этапа общественных консультаций по поводу принятия космической программы республики. Уже известно, что она будет сосредоточена на трех областях.

«Первое — это создание возможности конструирования космических кораблей (под космическим кораблем подразумеваются как большие корабли, так маленькие нано-спутники). Вторым приоритетом является ведение наблюдения за Землёй; сегодня эти данные необходимы во многих отраслях — администрации, обороноспособности, ежедневной жизни. И третье — это космическая безопасность», — заявил глава Польского космического агентства.

Чиновник выразил надежду, что правительство примет Космическую программу до конца текущего года, а сама начнет она действовать с 2022 года.