Ярославль, 9 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Ярославле областной департамент государственного жилищного надзора выявил проблемы в горячем водоснабжении жителей — температура воды нередко ниже, чем этого требует норматив. Об этом сообщил директор департамента Давид Бараташвили.

Gradkostroma.ru Счетчики холодной и горячей воды

«В текущий период проведено более 23 проверок, когда жители обращаются. Мы проводим комплексные мероприятия. В большинстве случаев мы фиксируем факты, когда теплоснабжающая организация подает горячую воду ненадлежащего качества по температуре. В данному случае в рамках действующего законодательства у жителей возникает право обратиться к ресурсникам за перерасчетом, — сказал директор департамента госжилнадзора Давид Бараташвили.

Проблемы были выявлены в Дзержинском, Кировском и Ленинском районах города.

«По Кировскому району вчера фиксировали вопросы по химическому составу воды. Мы должны получить официальное заключение лаборатории, потом будем принимать меры в рамках административного производства», — сказал Давид Бараташвили.

По словам чиновника, после проверок и возбуждения административных дел недостатки, как правило, устраняются.