Лесосибирск, Красноярский край, 9 сентября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Две девочки пропали на севере Красноярского края. Они ушли из дома в Лесосибирске.

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Поисками школьниц занимается полиция. При этом, по данным ведомства, от родителей девочек заявлений не поступало. Информация об их пропаже появилась 8 сентября в соцсетях.

Сотрудники ОВД инициировали по данному факту проверку: «На поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по городу Лесосибирску поднят весь личный состав отдела».

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