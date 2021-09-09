Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Инспекторы государственного пожарного надзора вместе с газовиками организуют профилактический рейд после взрыва газа в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Uxfon.com Взрыв газа

Проверка начнётся с микрорайона ЖБИ.

Во время рейда проверяющие изучат состояние газового оборудования и вентиляционных каналов в жилых домах. Также специалисты напомнят жителям правила пожарной безопасности и выдадут памятки на случай ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл на Уралмаше 8 сентября. Пострадал один человек.