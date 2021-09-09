Уфа, 9 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. 75 млн рублей намерены выделить из бюджета Башкирии на поддержку пострадавших от засухи районов Зауралья. Об этом 8 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров во время прямой линии.

Пшеница

Засушливое и жаркое лето текущего года очень сильно ударило по сельхозпроизводителям Зауралья. Особенно пострадали от засухи аграрии Зилаирского, Баймакского, Хайбуллинского, Зианчуринского районов.

«На эти цели из бюджета республики мы выделяем 75 млн рублей. Мы опасаемся, что население и фермеры начнут резать скот, и у нас будет снижаться поголовье. Поэтому мы даже готовы его закупать и передавать крупным агрокомплексам», — сообщил Хабиров.

Он также отметил, что личным подсобным хозяйствам планируется субсидировать из бюджета 50% затрат на закупку семян и купленные корма.

«Как рассказал мне глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов, в этом году собранного урожая не хватает даже на семена. Мне рассказывали про 2010 год, когда в Башкортостане была сильная засуха. Видимо, у каждого руководителя республики должен быть свой 2010-й, хотя нынешний год получился даже сложнее», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за жары уборку урожая начали раньше срока.