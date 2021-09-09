Богота, 9 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Мир должен создать новые механизмы, действующие в рамках кредитных организаций и предусматривающие списание долга за выполнение целей в области борьбы с изменением климата на планете. Об этом заявил президент Колумбии Иван Дуке в ходе климатического саммита стран Латинской Америки.

Иван Дуке

«Необходимо, чтобы были созданы новые механизмы в рамках международных кредитных организаций. По моему мнению, это предполагает создание системы облегчения долгового бремени или списания долга за выполнение целей в сфере борьбы с изменением климата», — сказал Дуке.

Такую идею со стороны колумбийского лидера поддержал и президент Аргентины Альберто Фернандес, который отметил, что уроки, усвоенные государствами в пандемию коронавируса в сфере доступа к вакцинам, должны быть применены и к другой пандемии, а именно — изменению климата: «Необходимо использовать выпуск специальных прав заимствования Международного валютного фонда для масштабного пакта экологической солидарности, который главным образом касался бы стран с низким и среднем уровнями дохода и позволял бы продлевать сроки погашения долгов и снижение ставок».

Аргентинский лидер также предложил, чтобы половина кредитного портфеля региональных организаций и банков развития приходилась бы на предложения в сфере экологии.