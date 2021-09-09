Тбилиси, , 09:25 — REGNUM Война в Нагорном Карабахе стала вызовом для Армении, но его можно будет преобразовать в новую возможность. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе совместной пресс-конференции с прибывшим в Тбилиси премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

«Ознакомившись с новым видением премьера, я верю, что этот вызов преобразится в новую возможность, которая принесет благополучие Армении и армянскому народу», — сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что стабильность региона и Грузии зависит от экономической и политической стабильности в Армении. Пашинян в свою очередь отметил, что он ознакомил грузинского коллегу с предложениями по развитию региона.

Напомним, армянская делегация во главе с Пашиняном прибыла в Тбилиси 8 сентября с двухдневным визитом. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и развития транспортного сообщения между странами.

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