Ульяновск, 9 сентября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области отправлен за решётку житель Курска, который пытался доставить в регион около 3 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Перед судом предстал 35-летний водитель курской коммерческой организации. Следствием установлено, что он договорился через интернет с неустановленным лицом о доставке в Ульяновскую область синтетических наркотиков.

По данным правоохранители, партию запрещённых веществ он забрал 29 января 2021 года из тайника в Тульской области и спрятал в собственном автомобиле. Его задержали при перевозке около 3 кг наркотиков сотрудники УФСБ по Ульяновской области.

Инзенский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в особо крупном размере»). Ему назначено девять лет колонии строгого режима.

В ведомстве отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновска задержаны четверо подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Оперативники изъяли у них свежесорванные наркосодержащего растения.

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