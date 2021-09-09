Джакарта, 9 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в индонезийской провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что землетрясение произошло 9 сентября в 09:16 по местному времени.

Очаг землетрясения находился по координатам 3,94 градуса южной широты и 134,97 градуса восточной долготы на глубине 10 км.

Жителей Индонезии призвали остерегаться возможных толчков.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.