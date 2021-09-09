Пенза, 9 сентября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Пензе после заключения контрактов начались работы по благоустройству 16-ти дворов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, новые детские и спортивные комплексы появятся в рамках программы, на реализацию которой из регионального бюджета выделяется 50 млн рублей.

Government.ru Благоустройство двора

Согласно контракту, новые площадки должны появится к концу октября. Также за счет областной программы планируются аналогичные работы на придомовых территориях, которые отмежеваны и являются общедомовой собственностью жителей. Выделять бюджетные средства напрямую на их благоустройство администрация не имеет права. Для оказания помощи жителям провели конкурс социально значимых проектов. Всего планируется таким образом благоустроить еще около 13 дворов.

ИА REGNUM напоминает, в городах Пензенской области запускается новая программа благоустройства дворов многоквартирных домов. Программа рассчитана на пять лет. На средства, выделенные в 2021 году, запланировано благоустроить свыше 30-ти дворовых территорий в городе Пензе, более 15-ти в Кузнецке, порядка 5−7 в каждом из городов — Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове и Белинском.

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