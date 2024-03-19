Кызыл, 9 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле по состоянию на 9 сентября семь классов отправлены на дистанционный режим обучения после случаев инфицирования учащихся. Ряд групп в детских садах закрыто на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное обучение

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Зафиксировано также три случая заболевания ковидом среди школьных учителей.

«С учетом нестабильной эпидемиологической ситуации, а также стремительного развития дельта-штамма нового коронавируса, отмечена необходимость повышения охвата населения вакцинацией», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени в республике первым компонентом вакцины против коронавируса привито 103,5 тыс. человек. Завершили курс вакцинации более 80,8 тыс. жителей.

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