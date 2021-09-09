Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open). Об этом 9 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Мария Саккари (Греция)

В четвертьфинале турнира Саккари одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Саккари четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов и три ошибки на подаче.

В полуфинале Саккари сыграет с британской теннисисткой Эммой Радукану. Во втором полуфинальной игре встретятся Лейла Фернандес (Канада) и Арина Соболенко (Белоруссия).