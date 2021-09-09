Гай, Оренбургская область, 9 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области утром 9 сентября произошёл пожар в грузовом поезде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар в поезде

Информация о возгорании поступило пожарным в 05:26 по местному времени (03:26 МСК). ЧП случилось в районе 15-го километра перегона Репино-Гай. Пожарные боролись с огнем в моторном отсеке локомотива.

Угрозы распространения пламени на вагоны, груженные рудой, и другие части поезда не было. В ликвидации пожара задействовали 18 человек и восемь единиц техники. На борьбу с огнем ушло более часа. Пожар потушили в 06.35.