Барнаул, 9 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 9 сентября 2021 года от коронавируса привились 649 080 человек (+2721 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация

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Из общего числа привитых 111 503 жителя региона получили первую прививку (на 1907 человека меньше, чем по состоянию на 7 сентября) и 535 142 человека (+4469 за сутки) полностью привиты.

Также известно о 2435 ревакцинированных (+159 за сутки). Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции (+10 800 за сутки).

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