Петропавловск-Камчатский, 9 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки выявили ещё 48 случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 47). За всё время пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось, по данным на 9 сентября, уже у 18 833 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки врачи выписали в связи с выздоровлением ещё 19 пациентов. Всего успешно справились с болезнью на Камчатке 15 176 человек.

В стационары медики направили для лечения от COVID-19 ещё 12 больных. Всего в ковидных госпиталях находятся 205 человек. Из 380 развёрнутых коек заняты 175. На фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию у 142 пациентов.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 444 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 954.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае за прошедшие 24 часа скончались три носителя коронавируса. С начала сентября жертвами COVID-19 стали 15 жителей Камчатки, за весь период пандемии — 271.

Как сообщало ИА REGNUM, более 92% госпитализированных в ковидные госпитали — это те, кто не был привит от коронавирусной инфекции, заявил 7 сентября журналистам российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.