Пхеньян, 9 сентября 2021, 09:16 — REGNUM Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил 9 сентября поздравительную телеграмму президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил таджикского коллегу и народ Таджикистана с Днём независимости. Он пожелал президенту успехов в работе на благо достижения социально-экономического развития страны, а народу — процветания.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму капитанам-регентам Сан-Марино.
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